日産自動車は１６日、アシュワニ・グプタ最高執行責任者（ＣＯＯ）が、２７日付で退社すると発表した。「新たなキャリアを追求するため」と説明している。グプタ氏は、２月に基本合意した仏自動車大手ルノーとの資本関係見直し交渉で中心的な役割を担った。内田誠社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）は留任し、新たな経営体制を２７日に発表する予定。