【香港時事】香港治安当局は１５日、香港独立を主張する内容をＳＮＳに投稿したなどとして、刑事罪行条例違反（扇動の意図を有する行為）の罪で、日本留学から一時帰郷した香港人女性（２３）を起訴した。香港メディアが伝えた。



強まる統制、消えゆく「記憶」 書籍撤去、追悼像を押収―香港

女性は身分証更新のため香港に戻った３月上旬、留学中の約２年前の投稿が問題視され、「国家の分裂を扇動した」として香港国家安全維持法（国安法）違反の疑いで逮捕された。