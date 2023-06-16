【ニューヨーク時事】１５日のニューヨーク外国為替市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が来月の金融政策会合で利上げに踏み切るとの観測を受け、日米金利差拡大を意識した円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１４０円台前半に下落した。午後５時現在は１４０円２５～３５銭と、前日同時刻比２０銭の円安・ドル高。