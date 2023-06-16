防空ミサイルを追加供与 欧米４カ国、ウクライナに
2023年06月16日06時39分
【ワシントン時事】米、英、オランダ、デンマークの各国防当局は１５日、ロシアの侵攻を受けるウクライナに共同で防空ミサイルを追加供与すると発表した。ウクライナの反転攻勢が始まる中、ロシアのミサイル攻撃などから重要インフラを守るのが狙い。
防空ミサイルを追加供与 欧米４カ国、ウクライナに
2023年06月16日06時39分
【ワシントン時事】米、英、オランダ、デンマークの各国防当局は１５日、ロシアの侵攻を受けるウクライナに共同で防空ミサイルを追加供与すると発表した。ウクライナの反転攻勢が始まる中、ロシアのミサイル攻撃などから重要インフラを守るのが狙い。
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ウォール・ストリート・ジャーナル