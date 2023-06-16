【ニューヨーク時事】１５日のニューヨーク株式相場は、米利上げ長期化に対する懸念が後退する中、反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均の終値は前日比４２８．７３ドル高の３万４４０８．０６ドル（暫定値）と、年初来高値を更新。上げ幅は一時５００ドルを超えた。