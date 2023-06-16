北朝鮮のミサイル発射非難 日米韓
2023年06月16日01時16分
【ワシントン時事】日米韓３カ国の安全保障担当高官は１５日、北朝鮮の弾道ミサイル発射を受けて声明を発表し、国連安保理決議違反だと非難した。また、米国の日韓に対する揺るぎない防衛義務を確認した。
北朝鮮のミサイル発射非難 日米韓
2023年06月16日01時16分
【ワシントン時事】日米韓３カ国の安全保障担当高官は１５日、北朝鮮の弾道ミサイル発射を受けて声明を発表し、国連安保理決議違反だと非難した。また、米国の日韓に対する揺るぎない防衛義務を確認した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル