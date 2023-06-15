【ワシントン時事】米財務省は１５日、北朝鮮の弾道ミサイル開発で部品調達に関与したとして、北朝鮮国籍の２個人を制裁対象に指定したと発表した。米国内の資産が凍結される。ネルソン米財務次官（テロ・金融情報担当）は「北朝鮮の兵器開発に関わる違法な調達網を標的とし続ける」と強調した。