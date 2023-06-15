【ニューヨーク時事】１５日のニューヨーク株式相場は、もみ合いで始まった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が前日に金利据え置きを決定したものの、先行きの利上げを示唆したことで売り買いが交錯している。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１７．６５ドル高の３万３９９６．９８ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は５６．１１ポイント安の１万３５７０．３７。