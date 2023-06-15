【ロンドン時事】欧州中央銀行（ＥＣＢ）は１５日の定例理事会で、政策金利の０．２５％引き上げを決めた。利上げは昨年７月以降、８会合連続。インフレ率は鈍化しているものの、高止まりしているとして、一段の金融の引き締めが必要と判断した。

民間銀行がＥＣＢに資金を預ける際に適用する中銀預入金利は２００１年以来、２２年ぶりの高水準となる３．５０％に引き上げる。主要政策金利は４．００％に上昇する。