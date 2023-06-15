立憲民主党の泉健太代表は１５日、岸田文雄首相が今国会での衆院解散を見送る方針を示したことを受け、「早期解散は今後もあり得る。気を引き締めて総選挙への準備を加速させたい」とするコメントを発表した。防衛費増額のための増税やマイナンバーカードを巡るトラブルを挙げ、「引き続き議論を尽くしていきたい」と強調した。