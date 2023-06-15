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岸田首相「日米韓で緊密連携」　会食から戻りミサイル対応

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岸田首相「日米韓で緊密連携」　会食から戻りミサイル対応

2023年06月15日22時08分

北朝鮮のミサイル発射を受け、取材に応じる岸田文雄首相＝１５日午後、首相官邸

北朝鮮のミサイル発射を受け、取材に応じる岸田文雄首相＝１５日午後、首相官邸

  • 北朝鮮からのミサイル発射を受け、記者会見する松野博一官房長官＝１５日午後、首相官邸

　岸田文雄首相は１５日夜、北朝鮮の弾道ミサイル発射を受け、首相官邸で浜田靖一防衛相や林芳正外相らと国家安全保障会議（ＮＳＣ）を開催した。この後、記者団に「国際社会全体への挑発をエスカレートさせる暴挙だ」と非難。「情報収集と警戒監視に全力を挙げ、日米、日米韓で緊密に連携する」と述べた。
　東京都内で会食中にミサイル発射の知らせを受けた首相は急きょ首相官邸に戻った。会食先を出る際、記者団に「今から報告を受けて、対応を精査する」と語った。

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