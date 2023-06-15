会食から戻りミサイル対応 岸田首相
2023年06月15日20時23分
岸田文雄首相は１５日夜、北朝鮮が弾道ミサイルの可能性があるものを発射したことを受け、東京都内の会食先から首相官邸に戻った。会食先を出た際、記者団に「今から報告を受けて、対応を精査する」と語った。
会食から戻りミサイル対応 岸田首相
2023年06月15日20時23分
岸田文雄首相は１５日夜、北朝鮮が弾道ミサイルの可能性があるものを発射したことを受け、東京都内の会食先から首相官邸に戻った。会食先を出た際、記者団に「今から報告を受けて、対応を精査する」と語った。
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