円相場、１４１円２８～２９銭 １５日午後５時現在
2023年06月15日17時06分
１５日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４１円２８～２９銭と、前日（１３９円９８～９８銭）に比べ１円３０銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４１円２８～２９銭 １５日午後５時現在
2023年06月15日17時06分
１５日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４１円２８～２９銭と、前日（１３９円９８～９８銭）に比べ１円３０銭の円安・ドル高となった。
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