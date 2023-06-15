セ、パ両リーグは１５日、「スカパー！ サヨナラ賞」の５月の受賞者が、セは長岡秀樹（ヤクルト）、パが紅林弘太郎（オリックス）に決まったと発表した。ともに初受賞。

長岡は５月５日のＤｅＮＡ戦（神宮）で１点を追う九回２死一塁から、逆転サヨナラ２ラン。紅林は同２４日の楽天戦（ほっともっと神戸）で、４―５で迎えた九回１死一塁から２ランを放ち、逆転サヨナラ勝ちをもたらした。