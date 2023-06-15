積水樹脂、浸水深計測センサー開発 三井住友海上と
2023年06月15日16時37分
積水樹脂は１５日、マンションの外壁などに設置して地上の浸水深をリアルタイムで計測するセンサーを、三井住友海上火災保険と共同開発すると発表した。水害時に早期の保険金支払いを実現するとともに、浸水被害の状況を自治体にも提供し復旧に貢献するのが狙い。
積水樹脂、浸水深計測センサー開発 三井住友海上と
2023年06月15日16時37分
積水樹脂は１５日、マンションの外壁などに設置して地上の浸水深をリアルタイムで計測するセンサーを、三井住友海上火災保険と共同開発すると発表した。水害時に早期の保険金支払いを実現するとともに、浸水被害の状況を自治体にも提供し復旧に貢献するのが狙い。
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