【出場選手登録】▽オリックス・コットン投手、福田周平外野手▽ソフトバンク・川瀬晃内野手▽楽天・荘司康誠投手

【同抹消】▽オリックス・曽谷龍平投手、本田仁海投手▽ソフトバンク・正木智也外野手▽西武・エンス投手▽楽天・田中将大投手（再登録は２５日以降）