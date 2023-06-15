【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ・森原康平投手▽阪神・石井大智投手▽中日・味谷大誠捕手、福田永将内野手

【同抹消】▽ヤクルト・高橋奎二投手▽ＤｅＮＡ・バウアー投手▽阪神・西純矢投手、西勇輝投手▽中日・涌井秀章投手、木下拓哉捕手、鵜飼航丞外野手（再登録は２５日以降）