森永乳業は１５日、「森永のおいしい牛乳」（１０００ミリリットル）など牛乳類１１品の出荷価格を、８月１日から３．４～９．９％引き上げると発表した。また、ヨーグルト４品の希望小売価格も同日から１．６～４．２％引き上げ、「ビヒダス プレーンヨーグルト」（４００グラム）は２６０円から２７０円になる。