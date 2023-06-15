飯島早織ら３人が首位 日本女子アマゴルフ
2023年06月15日15時50分
ゴルフの日本女子アマチュア選手権は１５日、秋田ＣＣ（パー７２）で第３ラウンドが行われ、飯島早織（扶桑ＣＣ）、外園華蓮（グリーンランドリゾートＧＣ）、藤本愛菜（ミッションバレーＧＣ）が通算３アンダーで首位に並んだ。
１打差の４位に森村美優（日本パブリック協会）と横山珠々奈（那須小川ＧＣ）。さらに１打差の６位に稲垣那奈子（伊香保国際ＣＣ）が続いた。
馬場咲希（東京・代々木高）は通算４オーバーの３１位。
飯島早織ら３人が首位 日本女子アマゴルフ
2023年06月15日15時50分
ゴルフの日本女子アマチュア選手権は１５日、秋田ＣＣ（パー７２）で第３ラウンドが行われ、飯島早織（扶桑ＣＣ）、外園華蓮（グリーンランドリゾートＧＣ）、藤本愛菜（ミッションバレーＧＣ）が通算３アンダーで首位に並んだ。
１打差の４位に森村美優（日本パブリック協会）と横山珠々奈（那須小川ＧＣ）。さらに１打差の６位に稲垣那奈子（伊香保国際ＣＣ）が続いた。
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