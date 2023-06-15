死亡の隊員２人公表 陸自小銃発砲―防衛省
2023年06月15日15時48分
陸上自衛隊日野基本射撃場（岐阜市）で３人が死傷した小銃発砲事件で、防衛省は１５日、死亡した隊員２人について、第３５普通科連隊の菊松安親１等陸曹（５２）、八代航佑３等陸曹（２５）と公表した。
死亡の隊員２人公表 陸自小銃発砲―防衛省
2023年06月15日15時48分
陸上自衛隊日野基本射撃場（岐阜市）で３人が死傷した小銃発砲事件で、防衛省は１５日、死亡した隊員２人について、第３５普通科連隊の菊松安親１等陸曹（５２）、八代航佑３等陸曹（２５）と公表した。
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