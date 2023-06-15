ＬＧＢＴ法案、参院委が可決
2023年06月15日14時18分
参院内閣委員会は１５日、ＬＧＢＴなど性的少数者への理解増進法案を賛成多数で可決した。与党は１６日の成立を目指す。
ＬＧＢＴ法案、参院委が可決
2023年06月15日14時18分
参院内閣委員会は１５日、ＬＧＢＴなど性的少数者への理解増進法案を賛成多数で可決した。与党は１６日の成立を目指す。
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