トヨタ、「レクサス」充電ステーション開設 パフェ、ドリンク提供
2023年06月15日13時31分
トヨタ自動車は１５日、高級車ブランド「レクサス」の電気自動車（ＥＶ）のオーナー向けに、急速充電ステーションを東京・日比谷に開設した。充電の待ち時間に、レクサスのカフェで無料のパフェやドリンクを提供するほか、有料でアフタヌーンティー（予約制）も用意。提携店舗でマッサージを割引価格で受けられるなど「コト消費」のサービスをそろえた。
トヨタ、「レクサス」充電ステーション開設 パフェ、ドリンク提…
2023年06月15日13時31分
トヨタ自動車は１５日、高級車ブランド「レクサス」の電気自動車（ＥＶ）のオーナー向けに、急速充電ステーションを東京・日比谷に開設した。充電の待ち時間に、レクサスのカフェで無料のパフェやドリンクを提供するほか、有料でアフタヌーンティー（予約制）も用意。提携店舗でマッサージを割引価格で受けられるなど「コト消費」のサービスをそろえた。
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