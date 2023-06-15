ＦＲＢ決定「影響を注視」 松野官房長官
2023年06月15日11時47分
松野博一官房長官は１５日の記者会見で、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が利上げを見送った一方で政策金利見通しを引き上げたことについて、「日本や世界経済にどのような影響が生じるか、引き続き注視したい」と述べた。
ＦＲＢ決定「影響を注視」 松野官房長官
2023年06月15日11時47分
松野博一官房長官は１５日の記者会見で、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が利上げを見送った一方で政策金利見通しを引き上げたことについて、「日本や世界経済にどのような影響が生じるか、引き続き注視したい」と述べた。
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