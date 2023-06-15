ＦＲＢ決定「影響を注視」 松野官房長官
2023年06月15日11時47分
松野博一官房長官は１５日の記者会見で、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が利上げを見送った一方で政策金利見通しを引き上げたことについて、「日本や世界経済にどのような影響が生じるか、引き続き注視したい」と述べた。
ＦＲＢ決定「影響を注視」 松野官房長官
2023年06月15日11時47分
松野博一官房長官は１５日の記者会見で、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が利上げを見送った一方で政策金利見通しを引き上げたことについて、「日本や世界経済にどのような影響が生じるか、引き続き注視したい」と述べた。
こんな記事も
経済用語
経済
東京株、１１３円高 円安が支え(06/15 12:12)
円相場、１４１円０４～０５銭 １５日正午現在(06/15 12:07)
ローソンでシステム障害 チケット発券できず(06/15 11:59)
ＦＲＢ決定「影響を注視」 松野官房長官(06/15 11:47)
１１３円高の３万３６１５円５７銭 １５日午前の平均株価(06/15 11:41)
円下落、１４１円台 対ユーロ１４年９カ月ぶり安値―東京市場(06/15 11:35)
５月貿易赤字１兆３７２５億円 資源高一服で縮小―財務省(06/15 11:22)
防衛財源法案、参院委可決へ 与党、１６日成立目指す(06/15 11:12)
４月機械受注、５．５％増 ３カ月ぶりプラス―内閣府(06/15 10:48)
円相場、１３９円９６～９６銭 １５日午前９時現在(06/15 09:07)
日韓通貨スワップ再開へ 財務対話に向け調整―脱炭素供給網構築も(06/15 07:11)
海外投資家は厳しい視線 トヨタ総会、会場と温度差(06/15 07:09)
掃除ロボ、年内普及率１割に ルンバ「次のステップ」―米アイロボット日本法人社長(06/15 07:09)
中国はビザ免除復活を 白書で要望―日系企業団体(06/14 21:00)
メタバース事業者に指針 総務省会議が報告書案(06/14 20:29)
豊田氏の取締役選任承認 脱炭素の株主提案は否決―トヨタ総会(06/14 20:12)
クボタ、無人自動運転コンバイン 世界初、２４年１月発売(06/14 20:11)
森林資源活用でＣＯ２を１割削減 植物由来製品・木造都市に転換―民間団体(06/14 19:45)
児童手当の制限撤廃「大反対」 政府方針巡り―新浪経済同友会代表幹事(06/14 19:44)
デンカ、合成ゴムの生産停止 新潟の工場爆発事故受け(06/14 19:11)
石油需要、伸び大幅鈍化 ＥＶ普及で―ＩＥＡ中期見通し(06/14 18:53)
ＬＰガスバルブでカルテルか 最大手ハマイなど４社立ち入り―公取委(06/14 18:47)
ＨＩＳ、赤字幅縮小 ４月中間(06/14 18:42)
中小企業の課題解決 業務範囲拡大で意欲―関根商工中金社長(06/14 18:18)
日タイ間でオンライン治験 がんセンターが合意、世界初か(06/14 18:14)
四国電力など、松山に蓄電事業会社を設立(06/14 17:17)
円相場、１３９円９８～９８銭 １４日午後５時現在(06/14 17:06)
千葉銀、地銀協の会合で謝罪 仕組み債販売で処分勧告(06/14 16:53)
ガソリン、４週連続値上がり 経産省(06/14 16:34)
東京株、連日のバブル後高値 一時６００円高、連騰で過熱感も(06/14 16:17)
ビジネスワイヤ
PR TIMES