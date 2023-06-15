米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）
2023年06月15日04時55分
米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ） 米国の中央銀行に当たる連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策を決める最高意思決定機関。議長、副議長を含む理事と、全米１２地区の連邦準備銀行総裁が参加し、年８回開催する。四半期ごとに公表されるＦＯＭＣ参加者の経済・政策金利見通しは、金融政策の方向性を探る有力な手掛かりとされる。（時事）
米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）
2023年06月15日04時55分
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