僧侶殴った容疑で男逮捕 仁和寺、国宝の扉に傷―京都府警
2023年06月14日21時40分
京都市右京区の仁和寺で、男性僧侶（３５）を工具で殴ってけがをさせたとして、京都府警右京署は１４日までに、傷害容疑で、住居不詳、自称無職の男（７５）を現行犯逮捕した。容疑を認めている。国宝の金堂の扉に傷が見つかっており、同署が関連を調べている。
逮捕容疑は１３日午後１０時１５分ごろ、金堂付近で男性僧侶の頭を工具で殴って軽傷を負わせた疑い。
僧侶殴った容疑で男逮捕 仁和寺、国宝の扉に傷―京都府警
2023年06月14日21時40分
京都市右京区の仁和寺で、男性僧侶（３５）を工具で殴ってけがをさせたとして、京都府警右京署は１４日までに、傷害容疑で、住居不詳、自称無職の男（７５）を現行犯逮捕した。容疑を認めている。国宝の金堂の扉に傷が見つかっており、同署が関連を調べている。
逮捕容疑は１３日午後１０時１５分ごろ、金堂付近で男性僧侶の頭を工具で殴って軽傷を負わせた疑い。
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