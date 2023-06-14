巨人の中田翔が通算１５００安打 プロ野球
2023年06月14日21時36分
巨人の中田翔内野手は１４日、西武２回戦（東京ドーム）の七回に、この日２安打目となる二塁内野安打をティノコから放ち、通算１５００安打を達成した。プロ野球１３４人目。初安打は日本ハム時代の２００９年５月２３日のヤクルト２回戦（札幌ドーム）でバレットから。
巨人の中田翔が通算１５００安打 プロ野球
2023年06月14日21時36分
巨人の中田翔内野手は１４日、西武２回戦（東京ドーム）の七回に、この日２安打目となる二塁内野安打をティノコから放ち、通算１５００安打を達成した。プロ野球１３４人目。初安打は日本ハム時代の２００９年５月２３日のヤクルト２回戦（札幌ドーム）でバレットから。
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