ソフトバンクは二回、栗原の２ランで先制。三回には近藤の１０号ソロで加点した。東浜は粘り強く要所を締めて、５回２失点で５勝目。継投で逃げ切り、オスナが１２セーブ目を挙げた。ヤクルトは打線が好機を生かし切れなかった。