阪神は０―１の一回に大山の犠飛、ミエセスの適時打、佐藤輝の２点二塁打で４得点。四回には近本の適時三塁打とノイジーの２点二塁打で３点を挙げ、七回にも加点した。西勇が６回２失点で４勝目。オリックスは曽谷が打ち込まれた。