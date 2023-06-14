総務省の有識者会議は１４日、インターネット上の仮想空間「メタバース」の利用に関する報告書案を公表した。メタバースはアバター（分身）を通じた交流イベントのほか、ビジネスでも利用が広がる一方、データの取り扱いなどを巡って課題が多い。報告書案は事業者がどのような利用者データを取得しているか「説明が重要だ」と強調。運営事業者向けのガイドラインを策定するよう求めた。総務省は意見公募を経て、７月に報告書を正式にまとめる。