ＤｅＮＡが３連勝。バウアーは変化球に切れがあり、来日初完投で４勝目。３安打１失点に抑え、１２三振を奪った。打線は五回にソトの２点二塁打で先制した。日本ハムは３連敗。加藤貴が２失点で完投したものの、打線が振るわなかった。