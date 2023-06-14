クボタのロゴマーク

農機大手のクボタは１４日、コメや麦を無人で収穫する世界初の自動運転コンバイン３機種を２０２４年１月から国内で発売すると発表した。慢性的な人手不足が続いている農業現場での省人化ニーズに応える。