クボタ、無人自動運転コンバイン 世界初、２４年１月発売
2023年06月14日20時11分
農機大手のクボタは１４日、コメや麦を無人で収穫する世界初の自動運転コンバイン３機種を２０２４年１月から国内で発売すると発表した。慢性的な人手不足が続いている農業現場での省人化ニーズに応える。
クボタ、無人自動運転コンバイン 世界初、２４年１月発売
2023年06月14日20時11分
農機大手のクボタは１４日、コメや麦を無人で収穫する世界初の自動運転コンバイン３機種を２０２４年１月から国内で発売すると発表した。慢性的な人手不足が続いている農業現場での省人化ニーズに応える。
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