デンカは１４日、青海工場（新潟県糸魚川市）で協力会社の従業員３人が死傷した爆発事故を受け、合成ゴム「クロロプレンゴム」の生産を一時停止したことを明らかにした。再開の見通しは未定。ゴム手袋やベルトコンベヤーのベルト、接着剤の原料などに使われており、出荷は在庫により対応しているという。