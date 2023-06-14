＜交流戦＞

ソフト ３－２ ヤクル（終了、神宮）

西 武 １－７ 巨 人（終了、東京ドーム）

日ハム １－２ ＤｅＮ（終了、横浜）

ロッテ ２－１ 中 日（終了、バンテリンドームナゴヤ）

オリッ ３－８ 阪 神（終了、甲子園）

楽 天 ３－４ 広 島（終了、マツダスタジアム）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ