１５日の予告先発投手 プロ野球交流戦
2023年06月14日17時48分
▽巨人・山崎伊―西武・与座（東京ドーム）
▽ヤクルト・サイスニード―ソフトバンク・板東（神宮）
▽ＤｅＮＡ・東―日本ハム・鈴木（横浜）
▽中日・柳―ロッテ・美馬（バンテリンドームナゴヤ）
▽阪神・伊藤将―オリックス・山岡（甲子園）
▽広島・コルニエル―楽天・荘司（マツダスタジアム）
１５日の予告先発投手 プロ野球交流戦
2023年06月14日17時48分
▽巨人・山崎伊―西武・与座（東京ドーム）
▽ヤクルト・サイスニード―ソフトバンク・板東（神宮）
▽ＤｅＮＡ・東―日本ハム・鈴木（横浜）
▽中日・柳―ロッテ・美馬（バンテリンドームナゴヤ）
▽阪神・伊藤将―オリックス・山岡（甲子園）
▽広島・コルニエル―楽天・荘司（マツダスタジアム）
こんな記事も
スポーツ総合用語
スポーツ総合
プロ野球速報 （１４日）(06/14 19:01)
プロ野球速報 （１４日）(06/14 19:01)
遠藤、高い目標意識 新主将に「特別な思い」―サッカー日本代表(06/14 18:57)
新代表理事に中村氏 ハンド日本リーグ(06/14 18:52)
亜大の生田監督が退任 リーグ６連覇、体調面で決意―東都大学野球(06/14 18:34)
旗手、上田ら先発へ １５日にエルサルバドル戦―サッカー日本代表(06/14 18:11)
ゴールデンナイツが初の頂点 リーグ参入６季目で―ＮＨＬスタンリー杯決勝(06/14 18:10)
アジア大会「世界が注目」 中国・杭州、開幕まで１００日(06/14 18:08)
パリ・パラ切符獲得へ意欲 池「ファン増やしたい」―車いすラグビー(06/14 17:48)
１５日の予告先発投手 プロ野球交流戦(06/14 17:48)
総監督が体罰で辞任 部員の頬を平手打ち―東福岡高サッカー部(06/14 17:32)
パ・リーグ公示（１４日） プロ野球(06/14 16:33)
記念コイン、１９日から販売 阿部兄妹に贈呈―パリ五輪(06/14 16:26)
パ・リーグ公示（１４日） プロ野球(06/14 16:25)
セ・リーグ公示（１４日） プロ野球(06/14 16:24)
日本選手の成績（１３日） 米大リーグ(06/14 16:02)
Ｆ東京のアルベル監督が退任 １２位の成績不振―Ｊ１(06/14 16:02)
黒後が埼玉上尾へ バレーボール女子(06/14 15:53)
「御免札」で開催告知 大相撲名古屋場所(06/14 15:53)
錦織、再スタートの１勝 １年８カ月ぶり、下位ツアーで―男子テニス(06/14 15:36)
米大リーグ試合結果（１３日）(06/14 15:28)
川村が離脱、伊藤を招集 サッカー日本代表(06/14 15:28)
吉田、先発で沈黙 米大リーグ・レッドソックス(06/14 15:19)
大谷、全５打席出塁 米大リーグ・エンゼルス(06/14 15:10)
１３日の日本選手 米大リーグ(06/14 15:06)
大谷、１０試合連続安打 鈴木１安打、藤浪は１回無失点―米大リーグ(06/14 15:04)
「チームとして結果を」 長谷川、Ｗ杯へ抱負―なでしこジャパン(06/14 14:41)
ＢＣ神奈川に２選手派遣 プロ野球ＤｅＮＡ(06/14 14:41)
最古の球場で公式戦開催へ 米大リーグ(06/14 14:27)
ＮＨＬスタンリー・カップ決勝第５戦（１３日）(06/14 12:37)