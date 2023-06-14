円、１４０円近辺 ロンドン外為
2023年06月14日17時32分
【ロンドン時事】１４日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を控えて様子見ムードが強まる中、１ドル＝１４０円近辺で取引された。午前９時現在は１３９円９５銭～１４０円０５銭と、前日午後４時比２０銭の円安・ドル高。
対ユーロは１ユーロ＝１５１円００～１０銭と、０５銭の円安・ユーロ高。
円、１４０円近辺 ロンドン外為
2023年06月14日17時32分
【ロンドン時事】１４日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を控えて様子見ムードが強まる中、１ドル＝１４０円近辺で取引された。午前９時現在は１３９円９５銭～１４０円０５銭と、前日午後４時比２０銭の円安・ドル高。
対ユーロは１ユーロ＝１５１円００～１０銭と、０５銭の円安・ユーロ高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル