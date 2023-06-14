円相場、１３９円９８～９８銭 １４日午後５時現在
2023年06月14日17時06分
１４日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３９円９８～９８銭と、前日（１３９円４８～４８銭）に比べ５０銭の円安・ドル高となった。
円相場、１３９円９８～９８銭 １４日午後５時現在
2023年06月14日17時06分
１４日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３９円９８～９８銭と、前日（１３９円４８～４８銭）に比べ５０銭の円安・ドル高となった。
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