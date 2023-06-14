千葉銀、地銀協の会合で謝罪 仕組み債販売で処分勧告
2023年06月14日16時53分
全国地方銀行協会の五島久会長（福岡銀行頭取）は１４日の就任記者会見で、仕組み債と呼ばれる複雑な金融商品の販売で問題行為があったとして、千葉銀行などに対する行政処分が勧告されたことについて、「お騒がせして申し訳ない。大変残念に思う」と述べた。千葉銀は、前の会長銀行。五島氏は、協会が同日開いた会合の中で、千葉銀の米本努頭取から謝罪があったと明らかにした。
千葉銀、地銀協の会合で謝罪 仕組み債販売で処分勧告
2023年06月14日16時53分
全国地方銀行協会の五島久会長（福岡銀行頭取）は１４日の就任記者会見で、仕組み債と呼ばれる複雑な金融商品の販売で問題行為があったとして、千葉銀行などに対する行政処分が勧告されたことについて、「お騒がせして申し訳ない。大変残念に思う」と述べた。千葉銀は、前の会長銀行。五島氏は、協会が同日開いた会合の中で、千葉銀の米本努頭取から謝罪があったと明らかにした。
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