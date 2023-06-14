【出場選手登録】▽ソフトバンク・ガンケル投手▽西武・エンス投手▽ロッテ・種市篤暉投手、沢村拓一投手▽日本ハム・生田目翼投手

【同抹消】▽西武・田村伊知郎投手▽ロッテ・小島和哉投手、八木彬投手▽日本ハム・宮内春輝投手（再登録は２４日以降）