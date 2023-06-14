セ・リーグ公示（１４日） プロ野球
2023年06月14日16時24分
【出場選手登録】▽ヤクルト・石山泰稚投手▽ＤｅＮＡ・森敬斗内野手、蝦名達夫外野手▽阪神・岩貞祐太投手
【同抹消】▽ヤクルト・小川泰弘投手▽ＤｅＮＡ・林琢真内野手、桑原将志外野手▽阪神・村上頌樹投手▽巨人・メンデス投手▽広島・大瀬良大地投手（再登録は２４日以降）
セ・リーグ公示（１４日） プロ野球
2023年06月14日16時24分
【出場選手登録】▽ヤクルト・石山泰稚投手▽ＤｅＮＡ・森敬斗内野手、蝦名達夫外野手▽阪神・岩貞祐太投手
【同抹消】▽ヤクルト・小川泰弘投手▽ＤｅＮＡ・林琢真内野手、桑原将志外野手▽阪神・村上頌樹投手▽巨人・メンデス投手▽広島・大瀬良大地投手（再登録は２４日以降）
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