阪急うめだ本店で異臭 催涙スプレーか、５人軽症―大阪
2023年06月14日16時15分
１４日午後１時半ごろ、大阪市北区にある百貨店「阪急うめだ本店」で、警備員から「９階のお客さまトイレで異臭がする」と１１０番があった。大阪市消防局によると、５人が目や喉の痛みを訴えて病院に搬送されたが、いずれも軽症という。
大阪府警曽根崎署によると、８０代女性が女子トイレの個室から出た際、女から催涙スプレーのようなものを噴射された。同署はトイレ内でトラブルがあったとみて調べている。
阪急うめだ本店で異臭 催涙スプレーか、５人軽症―大阪
2023年06月14日16時15分
１４日午後１時半ごろ、大阪市北区にある百貨店「阪急うめだ本店」で、警備員から「９階のお客さまトイレで異臭がする」と１１０番があった。大阪市消防局によると、５人が目や喉の痛みを訴えて病院に搬送されたが、いずれも軽症という。
大阪府警曽根崎署によると、８０代女性が女子トイレの個室から出た際、女から催涙スプレーのようなものを噴射された。同署はトイレ内でトラブルがあったとみて調べている。
こんな記事も
社会用語
社会
「犬の白内障サプリ」根拠なし 福岡の販売会社に措置命令―消費者庁(06/14 16:54)
阪急うめだ本店で異臭 催涙スプレーか、５人軽症―大阪(06/14 16:15)
脱税告発額１００億円に ２２年度、コロナ影響緩和―国税庁(06/14 16:04)
入場料７５００円 運営費膨張で上振れ―大阪・関西万博(06/14 15:50)
小銃発射、陸自２人死亡 殺人未遂容疑、１８歳候補生逮捕―１人重傷も、岐阜・射撃場(06/14 15:45)
上司にスタンガン、職員を懲戒免職 熱湯掛け、チェーンで殴打も―大阪市(06/14 15:20)
羽山紀代美さん死去 宝塚歌劇団元理事、振付家(06/14 14:36)
コカイン入りカプセル飲み密輸 容疑でポルトガル人の男逮捕―警視庁(06/14 14:18)
新橋でぼったくり、バー経営者逮捕 周辺で料金トラブル急増―警視庁(06/14 13:12)
広末涼子さん、無期限謹慎(06/14 12:38)
拡充支給「２５年２月から」 児童手当巡り松野官房長官(06/14 12:25)
タリウム５０グラムを購入 容疑者、叔母入院の２カ月前―大阪府警(06/14 11:56)
新しいｉＰＳ細胞の供給開始 ゲノム編集で拒絶反応抑制―京大研究財団(06/14 11:37)
ＬＰガスバルブでカルテルか 最大手ハマイなど立ち入り検査―公取委(06/14 11:28)
認知症施策で自治体計画 政府に本部、基本法成立(06/14 11:20)
遺族らが犠牲者追悼 岩手・宮城内陸地震から１５年(06/14 11:17)
改正活火山法が成立 調査研究で国に「推進本部」(06/14 11:14)
特定技能拡大、産業界は歓迎 人手不足、早期解消に課題も(06/14 10:48)
裁判記録「適切保存を」 裁判所幹部に呼び掛け―最高裁長官(06/14 10:42)
ラベンダーが見頃 埼玉県嵐山町〔地域〕(06/14 10:10)
時計店に強盗未遂、男２人逮捕 １年前も被害―愛知県警(06/14 09:41)
鹿児島で震度３(06/14 08:38)
男性育休、目標３０年８５％ 「取るだけ」解消課題―こども戦略方針(06/14 07:04)
児童手当拡充でも負担増？ 扶養控除見直し案浮上―こども未来戦略方針(06/14 07:04)
少子化反転、不透明に 安定財源確保も課題―こども未来戦略方針(06/14 07:04)
子どもの風邪、ＧＷ後急増 ヘルパンギーナ・ＲＳウイルス―コロナ下に減、免疫低下か(06/14 07:03)
時計店に強盗未遂 １年前も被害、２人組確保―愛知県警(06/13 23:51)
高級車窃盗容疑で山口組系組長逮捕 特殊機器で６４台被害か―大阪府警など(06/13 22:25)
岸田首相「若者の所得伸ばす」 少子化対策、経済成長と両輪(06/13 21:59)
叔母口座から５０万円出金か 宮本容疑者、タリウム事件―大阪府警(06/13 20:33)