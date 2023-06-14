川村が離脱、伊藤を招集 サッカー日本代表
2023年06月14日15時28分
日本サッカー協会は１４日、国際親善試合のエルサルバドル戦とペルー戦に臨む日本代表のＭＦ川村拓夢（広島）が体調不良のため離脱し、ＭＦ伊藤敦樹（浦和）を追加招集したと発表した。伊藤は初選出。
川村が離脱、伊藤を招集 サッカー日本代表
2023年06月14日15時28分
日本サッカー協会は１４日、国際親善試合のエルサルバドル戦とペルー戦に臨む日本代表のＭＦ川村拓夢（広島）が体調不良のため離脱し、ＭＦ伊藤敦樹（浦和）を追加招集したと発表した。伊藤は初選出。
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