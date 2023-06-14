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羽山紀代美さん死去　宝塚歌劇団元理事、振付家

羽山紀代美さん死去　宝塚歌劇団元理事、振付家

2023年06月14日14時36分

羽山紀代美さん

羽山紀代美さん

　羽山　紀代美さん（はやま・きよみ＝宝塚歌劇団元理事、振付家）１０日死去。葬儀は近親者で済ませた。
　６１年、宝塚歌劇団に入団。星組でダンスに秀でた娘役として活躍し、７３年の退団後、多くの作品で振り付けを担当。団員出身の振付家の先駆者で、後進の指導にも尽力した。０６年度の菊田一夫演劇賞特別賞を受賞。１４年には「宝塚歌劇の殿堂」入りを果たした。

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