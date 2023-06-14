広末涼子さん、無期限謹慎
2023年06月14日12時38分
俳優の広末涼子さん（４２）の所属事務所は１４日、不倫問題が報じられた広末さんを「無期限謹慎処分」にすると公式ホームページで発表した。
一部週刊誌が料理人の男性との不倫を報じていた。広末さんは同日、公式インスタグラムで記事内容を事実と認め、「私の軽率な行動により、たくさんの方々にご迷惑とご心配をおかけしてしまった。大切なファンの皆さまをがっかりさせてしまった。みなさま、本当にほんとうにごめんなさい」と謝罪した。
広末涼子さん、無期限謹慎
2023年06月14日12時38分
俳優の広末涼子さん（４２）の所属事務所は１４日、不倫問題が報じられた広末さんを「無期限謹慎処分」にすると公式ホームページで発表した。
一部週刊誌が料理人の男性との不倫を報じていた。広末さんは同日、公式インスタグラムで記事内容を事実と認め、「私の軽率な行動により、たくさんの方々にご迷惑とご心配をおかけしてしまった。大切なファンの皆さまをがっかりさせてしまった。みなさま、本当にほんとうにごめんなさい」と謝罪した。
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