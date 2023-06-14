２８８円高の３万３３０７円４３銭 １４日午前の平均株価
2023年06月14日11時39分
１４日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万３３０７円４３銭と前日終値比２８８円７８銭高で終わった。出来高は概算で７億９４００万株。
２８８円高の３万３３０７円４３銭 １４日午前の平均株価
2023年06月14日11時39分
１４日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万３３０７円４３銭と前日終値比２８８円７８銭高で終わった。出来高は概算で７億９４００万株。
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