フロッピー使用を見直し デジタル改革一括法が成立
2023年06月14日11時14分
デジタル規制改革を進めるため関連する複数の法律を改正する一括法が１４日の参院本会議で賛成多数で可決、成立した。フロッピーディスクによる記録・提出など、特定の記録媒体の使用や書面による掲示を定めた規制を見直す。
フロッピー使用を見直し デジタル改革一括法が成立
2023年06月14日11時14分
デジタル規制改革を進めるため関連する複数の法律を改正する一括法が１４日の参院本会議で賛成多数で可決、成立した。フロッピーディスクによる記録・提出など、特定の記録媒体の使用や書面による掲示を定めた規制を見直す。
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