裁判記録「適切保存を」 裁判所幹部に呼び掛け―最高裁長官
2023年06月14日10時42分
全国の高裁長官と地、家裁所長が課題を協議する「長官・所長会同」が１４日、最高裁で開かれた。戸倉三郎長官は、神戸市で１９９７年に起きた連続児童殺傷事件などの裁判記録が廃棄されていた問題に触れ、「記録の適切保存に向けた運用確保が重要だ」と呼び掛けた。
裁判記録「適切保存を」 裁判所幹部に呼び掛け―最高裁長官
2023年06月14日10時42分
全国の高裁長官と地、家裁所長が課題を協議する「長官・所長会同」が１４日、最高裁で開かれた。戸倉三郎長官は、神戸市で１９９７年に起きた連続児童殺傷事件などの裁判記録が廃棄されていた問題に触れ、「記録の適切保存に向けた運用確保が重要だ」と呼び掛けた。
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