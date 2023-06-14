公明党の山口那津男代表

公明党の山口那津男代表は１４日のラジオ日本の番組で、今国会中の衆院解散の是非を巡る岸田文雄首相の対応に関し、「会期末でいろいろ野党の動きもある。それをよく見極めたいと考えているのだろう」と指摘した。その上で次期衆院選に向けて「これから準備したい」と語った。