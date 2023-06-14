北口は女子やり投げ２位 陸上
2023年06月14日09時52分
陸上のコンチネンタルツアー・ブロンズは１３日、チェコのクラドノで行われ、女子やり投げで昨年の世界選手権銅メダルの北口榛花（ＪＡＬ）は５９メートル６９で２位だった。（時事）
北口は女子やり投げ２位 陸上
2023年06月14日09時52分
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