午前８時現在、公邸。朝の来客なし。

午前８時３８分、公邸発。同３９分、官邸着。

午前８時４６分から同９時１分まで、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、市川恵一外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、吉田圭秀統合幕僚長。